Veja como fica a previsão do tempo para esta terça-feira (15) no ES

Nesta terça-feira (15) o Espírito Santo segue com previsão de chuva rápida pela manhã, no litoral nordeste e abertura de nuvens no decorrer do dia.

Na região Noroeste e extremo Norte, aumento de nuvens ao longo do dia, com chance de chuva rápida no período da tarde. Nas demais áreas do Estado, sol e poucas nuvens. Sem previsão de chuva. As temperaturas sobem um pouco mais.

Confira a previsão completa

Na Grande Vitória, céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Temperaturas aumentam um pouco mais. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Sul, céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Temperaturas aumentam um pouco mais. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Temperaturas aumentam um pouco mais. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 25 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 21 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens e previsão de chuva rápida entre a tarde e começo da noite. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Noroeste, ariação de nuvens e previsão de chuva rápida entre a tarde e começo da noite.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 15 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens e chuva rápida pela manhã. Abertura de nuvens no decorrer do dia.

Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.