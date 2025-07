Veja como fica o clima para o ES nesta quarta-feira (23)

Nesta quinta-feira (23), o ar seco, associado a um sistema de alta pressão, mantém o tempo aberto no Espírito Santo. O dia será de poucas nuvens no estado, sem chance de chuva.

O vento sopra com até moderada intensidade ao longo do litoral. Nos municípios do oeste, próximos à divisa com Minas Gerais, os índices de umidade relativa do ar podem ficar abaixo de 30% no período da tarde.

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem chance de chuva. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem chance de chuva. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem chance de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem chance de chuva. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem chance de chuva. Nos municípios próximos à divisa com Minas Gerais, risco de baixa umidade relativa do ar (abaixo de 30%) à tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens, sem chance de chuva. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.