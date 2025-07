Ventania causa estragos em Vitória

Uma forte ventania atingiu Vitória nesta sexta-feira (4). O fenômeno provocou queda de árvores e danos materiais.

Entre as ocorrências, está a queda de um toldo de uma feira de vinhos realizada no Clube Álvares Cabral. Ninguém ficou ferido, mas o fato assustou trabalhadores que estavam no local.

Outro ponto foi na região da Praia do Suá, onde uma árvore de grande porte caiu sobre uma motocicleta e parte de um carro. Em Jardim da Penha, também na capital, outra árvore foi derrubada pela força dos ventos.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Estado do Espírito Santo está sob alerta de perigo potencial. No total, são dois comunicados emitidos pelo instituto para 34 cidades capixabas.

Dessas, 29 estão sob risco de acumulado de chuva e 18 com possibilidade de ventos fortes.