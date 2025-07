Vento, sol e ar seco: saiba como fica o tempo no Espírito Santo

O capixaba pode esperar mais um dia de tempo firme nesta sexta-feira (25). O sol predomina em todas as regiões do Espírito Santo, com céu aberto e poucas nuvens ao longo do dia. Não há previsão de chuva em nenhuma área do estado.

No litoral, o vento sopra com intensidade moderada, podendo haver rajadas entre o Sul e a Grande Vitória. Já nos municípios do oeste capixaba, principalmente os que fazem divisa com Minas Gerais, o alerta é para os baixos índices de umidade relativa do ar, que podem ficar abaixo dos 30% no período da tarde.

Veja como fica o tempo em cada região:

Grande Vitória

Céu limpo e clima seco. O vento sopra com moderação e pode ter rajadas. Temperatura: mínima de 19 °C e máxima de 30 °C. Em Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Região Sul

Sem previsão de chuva, com céu aberto durante todo o dia. O vento pode ganhar força no litoral. Alerta para a umidade baixa nas áreas próximas a Minas Gerais. Áreas menos elevadas: mínima de 16 °C e máxima de 31 °C. Áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 25 °C.

Região Serrana

Sol entre poucas nuvens e clima estável. Áreas menos elevadas: mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.

Áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 27 °C.

Região Norte

Dia firme e sem chuva. Há risco de ar seco nas cidades que fazem divisa com Minas. Temperatura: mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.

Região Noroeste

Céu aberto e calor à tarde. Umidade relativa do ar pode ficar crítica nas cidades do interior. Áreas menos elevadas: mínima de 16 °C e máxima de 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 15 °C e máxima de 28 °C.

Região Nordeste

Tempo firme e com vento moderado no litoral. Temperatura: mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.