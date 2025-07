Viana: ação beneficia famílias em vulnerabilidade social

A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), realizou mais uma importante ação em benefício das famílias em vulnerabilidade social nesta quarta-feira (2), com a entrega de 300 cestas verdes a famílias em vulnerabilidade social.

As cestas, compostas por frutas, verduras, legumes, hortaliças, ovos, pães, biscoitos e bolos, foram entregues nos CRAS de Viana Sede e Campo Verde. Os alimentos são adquiridos de produtores locais da agricultura familiar, fortalecendo a economia do município e garantindo uma alimentação saudável para as famílias atendidas, com apoio do Governo do Federal.

As cestas são destinadas às famílias em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade social, atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico). Além disso, instituições da rede de proteção social de Viana também foram beneficiadas pela ação, que faz parte de um conjunto de políticas públicas voltadas para a promoção do bem-estar e segurança alimentar no município.