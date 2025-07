Viana avança no Pacto Agroecológico Capixaba

Viana deu mais um passo importante rumo à consolidação de uma agricultura sustentável e livre de agrotóxicos. Uma reunião estratégica do Pacto Ecológico Capixaba de Viana foi realizada na manhã desta sexta-feira (11) no Sítio Dois Irmãos, na comunidade de Jucuruaba, reunindo produtores rurais do município e representantes de diversas instituições parceiras.

Estiveram presentes na reunião representantes da Prefeitura de Viana, Ministério Público do Espírito Santo, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e Sebrae.

O encontro reforça o compromisso do município com a construção de uma agenda conjunta em prol da transição da agricultura convencional para sistemas de base agroecológica e produção orgânica. O Pacto Ecológico visa fortalecer a agricultura familiar e tornar Viana referência estadual na produção de alimentos mais saudáveis e sustentáveis.

Com um plano de formação contínua, os agricultores que aderiram ao pacto e aos que pretendem, terão acesso gratuito a cursos, capacitações, oficinas, consultorias, visitas técnicas, entre outras ações que promovem o conhecimento e a adoção de boas práticas agrícolas. Além disso, contarão com assistência técnica da Prefeitura, hora-máquina de arado, apoio à compostagem e incentivo à comercialização dos produtos com maior valor agregado, inclusive em compras públicas.

A iniciativa, inédita e interinstitucional, visa tornar Viana a Capital Estadual da Alimentação Orgânica e Agroecológica, agregando valor à produção local e promovendo a saúde alimentar da população.