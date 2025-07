Viana: moradores têm desconto de até 100% para regularizar dívidas

Atenção, vianense! Com o programa Fique em Dia, chegou sua chance para regularizar a sua dívida e ficar tranquilo e em dia com o município. A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria de Finanças (SEMFI), criou uma tabela de descontos em juros e multas de até 100%, além de parcelamentos em até 60 vezes.

Essa é oportunidade de regularizar dívidas inscritas na Dívida Ativa, incluindo o IPTU, ITBI, ISS e taxas municipais, evitando que seja realizada a execução das cobranças judiciais e o melhor: com condições facilitadas.

O Fique em Dia vai até dezembro deste ano, oferecendo oportunidade para que os contribuintes possam quitar suas pendências e ficar em dia com a administração municipal.

Essas ações fazem parte do esforço contínuo da Prefeitura de Viana para promover a regularização tributária e assegurar o cumprimento das obrigações fiscais de maneira acessível para a população.

Confira a tabela de descontos:

