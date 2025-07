Viana tem alto índice de faltas em consultas médicas

A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria de Saúde (SEMSA), faz um alerta à população sobre o alto índice de absenteísmo nas consultas eletivas agendadas nas unidades de saúde do município. No primeiro semestre de 2025, foram agendadas mais de 150 mil consultas, e cerca de 36 mil pacientes não compareceram aos atendimentos — o que representa um índice de faltas de 24,40%.

Esse número preocupante impacta diretamente a qualidade e a agilidade dos serviços prestados à população, uma vez que cada ausência compromete o acesso à rede de saúde por outra pessoa, que está aguardando na fila, e poderia ser atendida.

A Prefeitura reforça que, em caso de impossibilidade de comparecimento à consulta agendada, é fundamental que o paciente comunique com antecedência à rede municipal de saúde. Isso pode ser feito de forma simples e rápida, por meio de três canais: Unidade de Saúde onde a consulta foi marcada; Agente Comunitário de Saúde responsável pela área do paciente; e aplicativo CONSUS, que permite o cancelamento, remarcação, acompanhamento de solicitações e exames, visitas domiciliares e cobertura de medicamentos.

Segundo a Secretária de Saúde, Jaqueline Jubini, quando o paciente informa que não poderá comparecer, essa vaga pode ser realocada para outra pessoa que aguarda por atendimento, contribuindo para a redução da fila de espera.

“O cancelamento prévio é um gesto de responsabilidade e solidariedade com toda a comunidade. É uma atitude simples, mas que faz uma grande diferença no acesso à saúde para todos. Estamos trabalhando pra ampliar o acesso à saúde de Viana e contamos com os munícipes nessa missão. Quando não puder comparecer ao agendamento solicitado, entre em contato unidade de saúde ou com agente comunitário de saúde da sua área, ou solicite o cancelamento via aplicativo CONSUS”, afirma a secretária municipal de Saúde.

A secretária comenta ainda que as unidades de saúde realizam a confirmação da consulta entrando em contato com os pacientes por diferentes canais em uma estratégia para reduzir o absenteísmo em consultas eletivas, ressaltando ainda a importância de manter os dados cadastrais atualizados nas UBS, em especial número de telefone, que é uma dos mais importantes meios de comunicação com paciente.

A Prefeitura de Viana segue investindo na informatização da saúde e na modernização do sistema de agendamentos para ampliar a cobertura de saúde na cidade. Com a colaboração da população, é possível garantir um atendimento mais eficiente e humano para todos os vianenses.