VÍDEO: acidente envolvendo carro de passeio deixa um ferido em Ibatiba

Um carro de passeio se envolveu em um acidente, nesta terça-feira (1), na rodovia BR-262, na localidade conhecida como Trevo de Laginha, no município de Ibatiba.

O acidente foi flagrado por um internauta que passou pelo local momentos depois do acidente. Pelas imagens é possível observar, além do carro, uma caminhonete no local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou os primeiros socorros ao condutor do automóvel. Não há informações sobre o seu estado de saúde. Apesar do acidente, o trânsito, aparentemente, não sofreu alterações.

Veja vídeo

Vídeo: Ibatiba Mil Graus