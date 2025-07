VÍDEO | Corpo é encontrado na Praia das Falésias, em Marataízes

Um corpo do sexo masculino foi localizado na tarde desta terça-feira (30) na Praia das Falésias, em Marataízes. De acordo com os Guarda-Vidas de Marataízes, o cadáver estava em avançado estado de decomposição.

Equipes do Posto Avançado de Marataízes (PAM) do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e guarda-vidas do município participaram da ação de resgate.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima ou as circunstâncias da morte.