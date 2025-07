VÍDEO | Detonação em pedreira assusta moradores em Cachoeiro

Uma detonação em pedreira realizada na última quarta-feira (3) causou pânico entre os moradores da localidade de São Simão, na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim. A explosão, que ocorreu por volta das 11h, lançou pedras para fora do perímetro da pedreira, danificando um muro e um poste de energia elétrica nas proximidades.

De acordo com relatos de moradores, o procedimento de detonação em pedreira é feito diariamente no mesmo horário. No entanto, a intensidade da última explosão surpreendeu. Muitos relataram sensação de insegurança e afirmaram que o impacto foi maior do que o normal.

Veja vídeo