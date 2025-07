VÍDEO | Oruam xinga policiais e desafia investigadores

Durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) na mansão de Mauro Davi Nepomuceno, o Oruam, o rapper protagonizou cenas de confronto verbal com os agentes da lei. Um vídeo do momento repercutiu nas redes sociais.

No registro, é possível ver o momento em que o cantor xinga os policiais de “filhos da p*ta” e desafia os investigadores, gritando diversas vezes: “Vem me pegar!”.

O próprio rapper compartilhou o vídeo nas redes sociais, onde aparece colocando o celular no rosto do delegado Moysés Santana, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) — unidade responsável pela operação que culminou na prisão de Oruam em fevereiro deste ano.

Apesar da provocação, o delegado Moysés Santana manteve a calma e não reagiu aos xingamentos ou à filmagem direta em seu rosto.

Veja o vídeo