No meio de um casamento, o padre André de Paiva interrompeu a entrada da noiva com um pedido inusitado e hilário. A cena aconteceu na Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida (ES), durante o casamento dos empresários Nicolli Lamburghini e Caique Giles. O vídeo foi postado pelo produtor audiovisual Eduardo Dias e viralizou nas redes!

