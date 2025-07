VÍDEO| PC presta apoio ao FBI e cumpre mandado de busca em Vitória

A polícia iniciou as investigações que geraram o mandado de busca cumprido nesta terça. A investigada foi encontrada na residência e afirmou que tudo não passava de uma brincadeira, que fez outra postagem explicando as mensagens e pedindo desculpas.

O titular da DRCC, delegado Brenno Andrade, explicou que o pedido de apoio chegou em março, por meio de um relatório técnico elaborado pelo Ministério da Justiça. A solicitação foi realizada, inicialmente, pelo FBI ao Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas, que acionou a DRCC.

Nesta terça-feira (29) policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada em Vitória, em apoio a uma investigação do Federal Bureau of Investigations (FBI). A casa é de uma mulher de 26 anos, que publicou ameaças em um aplicativo de uma empresa americana, afirmando que colocaria uma bomba na empresa.

