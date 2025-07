VÍDEO | Uma pessoa morre após grave acidente na Serra

Um grave acidente foi registrado, nesta quarta-feira (2), na Rodovia do Contorno, no município da Serra. Conforme mostra o vídeo, feito por um caminhoneiro, três veículos colidiram. Um dos automóveis capotou.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local. Populares relataram que um homem, de 55 anos, chegou a ser socorrido, mas veio a óbito.

Não há informações sobre o estado de saúde dos demais envolvidos no acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada. O fato provocou retenções na rodovia, mas o trânsito já voltou ao normal.

