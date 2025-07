VÍDEO | Vereador “bolsonarista” do PSB insulta deputados do PL no ES

O presidente da Câmara Municipal de Marilândia, Adilson Reggiani (PSB), causou polêmica ao insultar parlamentares do Partido Liberal (PL) durante uma sessão ordinária.

Em discurso exaltado, Reggiani chamou o deputado federal Gilvan da Federal de “animal” e ainda o apelidou de “Gilvan do Curral”.

Além da ofensa ao deputado federal, o presidente da Casa também fez declarações graves contra o deputado estadual Lucas Polese (PL). Durante a mesma fala, Reggiani afirmou que Polese seria “usuário de drogas”.

Ao ser interpelado por um colega, o vereador Reggiani ameaçou cortar o microfone do parlamentar.

