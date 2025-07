Vila Velha abre curso gratuito de primeiros socorros em bovinos

Empresários da área rural de Vila Velha e pecuaristas podem receber importantes noções para o cuidado de seus rebanhos. Acontece nestas segunda (21) e terça-feira (22) o Curso Profissionalizante de Primeiros Socorros em Bovinos. A capacitação é gratuita e será em dois locais: as aulas teóricas, na sede do Sebrae de Vila Velha; e as aulas práticas, na Fazenda Solimar, em Morada da Barra, das 8h às 17 horas.



O curso vai ser ministrado pelo instrutor Diogo Vivacqua e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (27) 99753-1345. A realização é do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com apoio do Sebrae-ES e da Prefeitura de Vila Velha, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap).



De acordo com o proprietário da Fazenda Solimar, Matheus Dehete-Many Rodrigues, o curso é de suma importância para os pecuaristas de Vila Velha. “Vejo que irá proporcionar um aprendizado muito grande, até mesmo para meus funcionários, que também vão participar. Assim, pretendemos construir um laço de cooperação, que proverá muitos frutos futuramente”, acredita.



Já o secretário de Agricultura e Pesca da Prefeitura de Vila Velha, Douglas Pinheiro, projeta bons resultados a partir dessa capacitação. “Estamos felizes em apoiar essa iniciativa. Nossos pecuaristas vão ter a oportunidade de aprender a lidar com situações desafiadoras junto a seus rebanhos”, exaltou.

Serviço:

Curso Profissionalizante de Primeiros Socorros em Bovinos

Instrutor: Diogo Vivacqua

Data: 21 e 22 de julho

Horário: das 8h às 17h

Local: aulas teóricas: Sebrae – Vila Velha / aulas práticas: Fazenda Solimar – Morada da Barra – Vila Velha

Inscrições: (27) 99753-1345

Realização: Senar

Apoio: Sebrae e Prefeitura de Vila Velha