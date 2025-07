Vila Velha amplia educação inclusiva com mais vagas e professores

A educação inclusiva tem sido uma das principais prioridades da Prefeitura de Vila Velha. Entre 2020 e 2025, o município ampliou em mais de 200% o número de vagas destinadas a estudantes do público-alvo da Educação Especial – um avanço que reflete o compromisso da gestão do prefeito Arnaldinho Borgo, iniciada em 2021, com uma escola mais acolhedora e acessível para todos.



Em 2020, a rede municipal atendia 1.700 estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Em 2025, esse número chegou a 5.117, representando um crescimento de mais de 200%.



Para garantir o atendimento adequado a esse público, a Prefeitura também investiu na valorização das equipes. O número de professores de Educação Especial saltou de 346 (em 2021) para 1.067 em 2025 — crescimento de mais de 200%. Já o número de assistentes de apoio escolar cresceu quase 320% no mesmo período.



O município também dispõe de 84 salas de recursos multifuncionais destinadas à oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contraturno da matrícula escolar, conforme previsto nos Projetos Político-Pedagógicos das escolas, uma ampliação de aproximadamente 115% em relação a 2020, quando havia apenas 39 salas. Além disso, são ofertados atendimentos em salas de aula comum (em caráter colaborativo) e em salas bilíngues para estudantes surdos, todos conduzidos por professores especialistas em Educação Especial.



“Estamos construindo uma rede verdadeiramente inclusiva, com estrutura, formação e, acima de tudo, com empatia. Cada nova vaga, cada profissional que chega, significa uma criança sendo acolhida e uma família se sentindo apoiada. A inclusão precisa ser prioridade, e aqui em Vila Velha ela é. Sabemos que ainda há muito a avançar, mas seguimos trabalhando com muita dedicação para oferecer um ambiente cada vez mais preparado para o desenvolvimento integral dos nossos alunos”, destacou Arnaldinho.



A secretária municipal de Educação, Carla Cabidel, também reforçou o compromisso da gestão com uma educação pública de qualidade, equitativa e inclusiva. “Nosso compromisso é com uma educação que respeita as diferenças e valoriza cada história. Com sensibilidade e responsabilidade, estamos construindo uma escola mais humana, inclusiva e transformadora, especialmente para nossos estudantes da Educação Especial, que merecem todo o cuidado, carinho e atenção”, afirmou.

Estrutura, formação e política intersetorial

Além disso, a secretaria, por meio do Núcleo de Educação Especial (NEE), tem fortalecido a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva em todas as 118 escolas da rede municipal. Pioneiro no Espírito Santo, o NEE atua em duas frentes: pedagógica, com orientação às escolas, formações continuadas e apoio às famílias; e multidisciplinar, com acompanhamento dos processos de inclusão dos alunos.



As ações formativas também envolvem toda a comunidade escolar – e não apenas os docentes da Educação Especial –, ampliando o alcance das políticas inclusivas. Nesse esforço, destaca-se a parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que contribui para integrar teoria acadêmica e prática pedagógica.

Centro Integrado vai ampliar atendimento

Arnaldinho ressaltou ainda que, em breve, o município vai entregar um dos mais importantes equipamentos voltados à inclusão: o Centro Integrado Familiar para Pessoas com Deficiência Intelectual, Múltipla e Autismo, no bairro Araçás. O local será a futura sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vila Velha e contará com uma estrutura completa para atendimento multidisciplinar, além de suporte direto às famílias, reforçando o cuidado integral com as pessoas com deficiência no município.



“Com esta entrega, conseguiremos eliminar a fila de espera por atendimento especializado, beneficiando cerca de 900 pessoas que atualmente aguardam por vagas. Dessa forma, a nova Apae passará a atender 1.400 pessoas. Essa conquista é fruto do trabalho sério da nossa gestão, em colaboração com o Governo do Estado e com o apoio do nosso governador Renato Casagrande. Estamos garantindo dignidade, respeito e acolhimento àqueles que mais necessitam”, afirmou o prefeito.