Vila Velha celebra Missa em Memória das Vítimas de Trânsito

Neste domingo, dia 03 de agosto, será celebrada a tradicional “Missa em Memória das Vítimas de Trânsito”. O evento, que chega à sua 19ª edição, acontecerá às 9 horas, no Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Convento.

A celebração marca o Dia Estadual em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito, instituído pela Lei Estadual nº 9.689/2011, e representa, acima de tudo, um momento para reforçar a importância da conscientização sobre um trânsito mais seguro.

“Esse é um convite que faço a todos com muito carinho! Será um momento de fé, homenagem e reflexão, em memória das vidas perdidas de forma tão repentina e dolorosa pela violência no trânsito. Só quem perdeu alguém que amava em um acidente de trânsito sabe como essa é uma dor irreparável”, destaca o senador Fabiano Contarato, que atuou por mais de 10 anos na Delegacia de Delitos de Trânsito. Fabiano é um dos idealizadores da Missa.

Conforto que vem de Deus

O Guardião do Convento da Penha, Frei Gabriel Dellandrea, ressalta que a Missa tem o intuito de trazer conforto para as famílias e as vítimas. “Ao acolhermos, mais uma vez, as famílias e as vítimas do trânsito, nós franciscanos queremos abraçar e trazer o conforto que vem de Deus e de sua Mãe Maria. Confiamos que Deus, em sua infinita misericórdia, olha para cada um dos seus filhos e filhas. Aqueles que vêm ao Convento certamente vão sentir o carinho, o consolo, o amparo da Mãe da Penha”.

“Há 19 anos nos unimos, de forma solidária, à dor das famílias que perderam seus entes queridos, vítimas da fatalidade, mas também da imprudência no trânsito de nossas cidades. A dor de quem perdeu alguém fica para sempre em nossa memória, em nossos corações. Infelizmente, vidas são abreviadas, histórias interrompidas, sonhos sepultados abruptamente. Mas é preciso em todo tempo e lugar louvar a Deus, porque Ele cuida de cada um”, afirma Frei Gabriel.

A Missa é um ato de fé que vai além da religião. A construção da paz no trânsito deve ser um objetivo comum a todos, pois envolve a segurança e a vida das pessoas.

Informações:

19ª Missa em Memória das Vítimas de Trânsito