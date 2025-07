Vila Velha já investiu mais de R$ 670 mi em obras e serviços em 2025

Com planejamento estratégico e equilíbrio fiscal, a Prefeitura de Vila Velha, sob a liderança do prefeito Arnaldinho Borgo, segue firme no compromisso de transformar a cidade e cuidar das pessoas. Apenas nos primeiros seis meses do segundo mandato, as obras entregues e os investimentos anunciados ultrapassaram R$ 671,6 milhões.



Esse volume de recursos, provenientes do município, do Governo do Estado e também de verbas federais, está sendo aplicado em áreas fundamentais como saúde, educação, mobilidade urbana, esporte e lazer, turismo, segurança pública e saneamento.



No balanço, destacam-se 32 inaugurações, incluindo o lançamento do serviço de teleconsultas com médicos especialistas e a entrega de 300 pistolas da marca Glock, calibre .40 para a Guarda Municipal de Vila Velha, ambos em parceria com o Estado, além da entrega de três veículos e mobiliário para entidades de assistência social. Além disso, foram assinadas 27 ordens de serviço para o início de obras em diferentes regiões da cidade, como a construção dos parques lineares no Canal da Costa e na parte coberta do Canal Bigossi, no bairro Divino Espírito Santo. Juntas, essas duas intervenções somam R$ 23,3 milhões em investimentos, em parceria com o Governo do Estado.



“Cuidar das pessoas e das famílias é o nosso maior compromisso. Mas para que os investimentos cheguem a quem mais precisa, é fundamental manter as contas públicas em ordem – e foi assim que começamos e seguimos neste segundo mandato. Já são mais de R$ 670 milhões em obras e investimentos, com recursos próprios do município e com o apoio essencial do Governo do Estado, sob a liderança do governador Renato Casagrande. Como sempre digo, o futuro de Vila Velha está sendo construído com união e planejamento, fazendo da nossa cidade um exemplo de organização, eficiência, transparência e visão de futuro”, destacou Arnaldinho Borgo.

Educação

Na educação, já foram criadas 930 novas vagas em creches, fruto da ampliação da UMEI Tia Nenzinha (Bloco B), no bairro Divino Espírito Santo, e da inauguração das UMEIs Professora Odete Herculano Bianchi, em Jabaeté, e Prefeito Solan Borges Marques, em Jaburuna. Esses investimentos reforçam o compromisso da gestão com uma educação de qualidade desde os primeiros anos da vida escolar das crianças.

Além disso, em junho, a Prefeitura lançou licitação para aquisição, instalação e manutenção de ar-condicionado para atender as 118 unidades de ensino do município. Para viabilizar a climatização de forma sustentável e econômica, o município também vai implantar painéis solares em todos os prédios públicos, promovendo eficiência energética e respeito ao meio ambiente, com investimentos que devem chegar a R$ 200 milhões.

Lazer e turismo

Entre as obras inauguradas neste segundo mandato, destaca-se o novo Parque Urbano Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, entregue em comemoração aos 490 anos da cidade, no dia 23 de maio. Com um investimento de R$ 7.969.650,80, o espaço foi completamente revitalizado e agora conta com iluminação em LED, áreas de descanso, brinquedos, equipamentos de ginástica, paisagismo, auditório, chafariz e outros atrativos. O parque possui dois acessos principais: pela Avenida Luciano das Neves e pela Rua Cabo Aylson Simões, e conta com monitoramento 24 horas por meio do sistema de videomonitoramento da Guarda Municipal.



Na região da Barra do Jucu, também foram entregues a nova Ponte da Madalena e a via de acesso ao Parque Natural Municipal de Jacarenema, totalizando mais de R$ 11 milhões em investimentos. As obras representam um avanço importante em infraestrutura e mobilidade, aliando desenvolvimento urbano à preservação ambiental e à valorização da qualidade de vida de moradores e visitantes.