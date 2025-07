Vila Velha mantem fiscalização permanente da atividade pesqueira

Uma operação integrada reuniu as equipes da Rondas Ambientais e Rurais (ROAR), da Guarda Municipal; da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca; e da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (Depma), da Polícia Civil, para fiscalizar a atividade pesqueira na região da Barra do Jucu.



A ação, que aconteceu nesta quarta-feira (2), teve como principal objetivo coibir possíveis práticas ilegais e assegurar a preservação dos recursos marinhos. Durante a operação nenhuma irregularidade foi identificada pelos agentes. A operação faz parte de um calendário de ações permanentes.



“A atuação conjunta dos órgãos visa garantir a preservação ambiental e o cumprimento da legislação vigente, promovendo o uso sustentável dos recursos naturais na região costeira. Esse tipo de ação será rotineira, convidaremos outros órgãos para participar e as ações acontecerão em toda área de atuação da delegacia”, afirmou o titular da Depma delegado Marcelo Nolasco.



O inspetor da ROAR, Diego Augusto, destacou a importância da fiscalização. “Essa iniciativa tem o objetivo de coibir práticas ilegais na atividade pesqueira, como o uso de redes com malhas inferiores às permitidas, instalação de apetrechos em locais proibidos e a captura de espécies protegidas, como tartarugas marinhas. Nosso papel é proteger o patrimônio natural do município e assegurar que a pesca seja realizada de forma legal, respeitando o meio ambiente e garantindo sustento para as próximas gerações”, enfatizou.

Já o secretário municipal de Agricultura e Pesca, Douglas Pinheiro, reforçou o compromisso da gestão municipal com a sustentabilidade. “Estamos trabalhando para promover uma atividade pesqueira equilibrada, que respeite às normas ambientais e fortaleça a economia local. A fiscalização é essencial para conscientizar e orientar os pescadores sobre as boas práticas”, declarou.