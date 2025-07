Vila Velha: população define obras do Orçamento Participativo de 2026

O Orçamento Participativo de Vila Velha para 2026 alcançou o maior número de votos já registrado no município, somando 3.935 participações na etapa final, realizada entre 4 de junho e 4 de julho pelo site da prefeitura. O volume superou o total do ciclo anterior (2023-2024), que contou com 3.612 votos, e ficou bem acima do registrado em 2021-2022, quando foram computados 841 votos.

Os dados revelam que a Região 5 foi a que reuniu o maior número de votos no geral, com 1.818 participações, seguida pela Região 3, que somou 900 votos. Na sequência aparecem a Região 1, com 415 votos, a Região 2, com 384, a Região 4, com 290 votos e a zona rural com 128. Na Região 5, a implantação de um novo Cras foi escolhida por 1.739 moradores, correspondendo a 95,65% do total local.



Na Região 3, a drenagem e a pavimentação de ruas nos bairros Pedra dos Búzios e Vila Garrido receberam 497 votos, o equivalente a 55,22%. Já na Região 2, a ampliação e reestruturação da Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim Colorado foi selecionada por 262 votantes, alcançando 68,23%.



Na Região 1, que teve 415 votos ao todo, a ampliação da Umei Arnaldo Borgo, no bairro Praia das Gaivotas, foi escolhida por 180 moradores, o que representa 43,37%. Na Região 4, a construção de uma nova creche recebeu 110 votos, somando 37,93% do total. Já na zona rural, a reforma e a adaptação da Umefti Reverendo Waldomiro Martins Ferreira, em Xuri, obteve 66 votos, consolidando-se como prioridade para o próximo ciclo orçamentário.



As equipes da Secretaria Municipal de Planejamento (Sempla) passaram por localidades como Praia das Gaivotas e Praia de Itaparica, na Região 1; Jardim Colorado, Ibes e Santa Inês, na Região 2; Pedra dos Búzios, Ataíde, Aribiri, Dom João Batista e Vila Garrido, na Região 3; Cobilândia e Rio Marinho, na Região 4; Barra do Jucu e Balneário Ponta da Fruta, na Região 5; além de Retiro do Congo e Xuri, na zona rural. O objetivo foi incentivar a população a conhecer as propostas e a votar diretamente pela internet, fortalecendo a participação popular.



O processo foi estruturado em três etapas. Primeiro, ocorreram as assembleias regionais, nas quais moradores apontaram três prioridades orçamentárias por região e elegeram delegados para representá-los. Depois, no fórum único dos delegados, foram definidas as propostas finais que seguiram para a votação popular. Por fim, na votação online, cada morador escolheu qual obra ou serviço deveria integrar o orçamento municipal de 2026 para a sua localidade. O Orçamento Participativo contemplará a ação mais votada de cada uma das cinco regiões urbanas e também a mais votada da zona rural.



Para a secretária municipal de Planejamento, Isabele Duran Cordeiro, o processo demonstra a força de um modelo de gestão que prioriza a escuta da comunidade. “Quando a população participa e define onde os recursos devem ser aplicados, o planejamento ganha legitimidade e o poder público passa a atender de forma mais direta as necessidades reais dos moradores. Esse modelo fortalece a gestão participativa, e vamos continuar a expandir essas ações nos próximos ciclos”.



A fiscalização e o acompanhamento da execução dessas obras ficarão a cargo da Comissão Municipal de Acompanhamento, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária, composta por dois vereadores e seis lideranças comunitárias – uma de cada região urbana e uma representante da zona rural.



Obras eleitas no orçamento participativo 2026 e participação obtida:



* Região 1: ampliação da Umei Arnaldo Borgo, no bairro Praia das Gaivotas – 180 votos (43,37% do total da região, que teve 415 votos)



* Região 2: ampliação e reestruturação da Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim Colorado – 262 votos (68,23% do total da região, que teve 384 votos)



* Região 3: drenagem e pavimentação de ruas nos bairros Pedra dos Búzios e Vila Garrido – 497 votos (55,22% do total da região, que teve 900 votos)



* Região 4: construção de nova creche – 110 votos (37,93% do total da região, que teve 290 votos)



* Região 5: implantação de novo Cras – 1.739 votos (95,65% do total da região, que teve 1.818 votos)



* Zona rural: reforma e adaptação da Umefti Reverendo Waldomiro Martins Ferreira, em Xuri – 66 votos (51,56% do total da zona rural, que teve 128 votos)