Vila Velha: Programação gratuita reúne shows de rap, orquestra e forró

O Parque Cultural Casa do Governador realiza, nos dias 9 e 10 de agosto, mais uma edição do Parque Aberto, tradicional programação quinzenal gratuita do maior espaço de arte a céu aberto do Espírito Santo, localizado na Praia da Costa, em Vila Velha. O evento de dois dias reunirá atrações que celebram a diversidade cultural, com o concerto “Rap Sinfônico”, apresentado pela Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), com participação especial de Cesar MC, e a estreia, no Estado, da turnê “Sertão”, do renomado grupo pernambucano Quinteto Violado.

A apresentação de Cesar MC com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, sob a regência do maestro Helder Trefzger, está marcada para sábado (9), às 17h, e promete uma mistura de ritmos e emoções.

Repertório

No repertório, o público poderá conferir uma fusão entre o rap marcante do artista e os arranjos elaborados da música clássica, com faixas que ressaltam a trajetória de Cesar MC, incluindo seus sucessos que refletem sua origem no Morro do Quadro e sua conexão com a cultura capixaba. Acompanhado por seu DJ, Cesar MC traz beats e samples que dialogam com a sinfonia, garantindo um espetáculo inovador e cheio de energia.

No domingo (10), o Quinteto Violado sobe ao palco, às 12h30, com seu espetáculo “Sertão”, em comemoração aos seus 52 anos de trajetória. Formado em Pernambuco após o movimento tropicalista, em 1971, destacou-se por valorizar a música regional nordestina, mesclando tradições locais com influências internacionais.

O show traz frevos, cirandas, baiões e folguedos, além de homenagens a ícones como Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Reconhecido nacional e internacionalmente, o Quinteto Violado já foi premiado com o Prêmio da Música Brasileira, a Ordem do Mérito Cultural e indicado ao Latin Grammy.

Feira Curva

Nos dois dias de evento, haverá a Feira Curva com empreendedores artesanais capixabas, praça de alimentação com food trucks de bebidas e comidas e outras atividades que serão divulgadas em breve.

A programação é gratuita. Os ingressos estarão disponíveis a partir das 12h da próxima segunda-feira (4), no site.

Serviço:

Parque Aberto

Local: Parque Cultural Casa do Governador. Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha

Sábado, 9 de agosto

14h às 19h (última entrada às 18h)

17h: “Rap Sinfônico” com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) e participação especial de Cesar MC

Domingo, 10 de agosto

8h às 15h (última entrada às 14h)

12h30: Apresentação musical com Quinteto Violado

Ingressos gratuitos: liberados a partir das 12h de segunda-feira (4), no link.

Sobre o Parque Cultural Casa do Governador

Inaugurado em maio de 2022, o Parque Cultural Casa do Governador está localizado na Residência Oficial do Governo do Estado e apresenta uma vasta programação estruturada em três eixos complementares: arte, sustentabilidade e educação.

Foi concebido como um espaço dedicado à valorização da produção cultural local e reconhecido como a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo, com um acervo de 33 obras, sendo 23 permanentes e 10 temporárias, incluindo esculturas, instalações e projetos específicos para o lugar.

Com uma área de 93 mil metros quadrados, o Parque é gerido pelas Secretarias da Cultura (Secult) e do Governo (SEG), por meio do Instituto ArteCidadania (IAC). Aberto gratuitamente ao público de terça a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 15h, promove uma interação única entre arte contemporânea, natureza e atividades educativas.

Conta com patrocínio ouro da EDP e patrocínio prata do Instituto Cultural Vale, da Shell, do Itaú e do Banestes por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e patrocínio prata da ArcelorMittal.