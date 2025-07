Grupo de teatro capixaba é premiado no Festival Nacional de Passos

O Grupo Teatral “Gota, Pó e Poeira”, de Guaçuí, participou da programação do 9º Festival Nacional de Teatro de Passos – MG e Região, no período de 20 a 27 de julho, com dois de seus espetáculos “O Santo e a Porca” e “A lenda de um homem sem nome”, quando conquistaram três importantes prêmios: Melhor Figurino (Giovani Bruno), Melhor Ator Coadjuvante (Matheus Soares) e Melhor Atriz Coadjuvante (Eliane Corria), além de outras indicações de prêmios, como de também melhor atriz coadjuvante para Aline Saraiva.

Durante 10 dias, o 9º Festival de Teatro de Passos e Região levou ao público mais de 20 espetáculos, distribuídos em teatros, praças e espaços alternativos, além de atividades formativas e bate-papos com artistas convidados. O Festival é uma realização da Associação de Desenvolvimento Cultural Regional (Adesc), uma organização que se destina a promover, fomentar e difundir a cultura e a arte naquela região.

Leia também: ‘Lendas do Caparaó’ ganham vida em livro lançado em Guaçuí

O grupo capixaba teve suas apresentações nos dias 21 e 22 na cidade Passos, sendo a primeira no Teatro Gustavo José Lemos, onde apresentou a comédia “O Santo e a Porca”, premiada no evento. Já dentro da mostra de rua, o Grupo Gota se apresentou no dia 22 de julho, às 18 horas, na Praça de Vila Rica, em Passos, com o espetáculo “A lenda de um homem sem nome”. Em seguida, no dia 26, fez a mesma apresentação na cidade de Sete Lagoas – MG, no Ponto de Cultura “Boi da Manta”.

Experiência

“Foi uma experiência gratificante participar com dois espetáculos nesse importante festival e sair com o prêmio de melhor ator coadjuvante numa programação extensa e que contempla grupos de todo Brasil”, destaca Matheus Soares, premiado na edição. Já Eliane Correia evidencia a importância do festival no cenário nacional e o reconhecimento dos jurados ao trabalho do Gota. “A comédia O Santo e a Porca é um trabalho novo, em fase de amadurecimento, e ser premiada no Festival Passos reafirma o compromisso do grupo com a qualidade e a estética de suas produções”, define.

Em cena o grupo capixaba premiado mostrou a trajetória de Eurico, um senhor muito avarento, devoto de Santo Antônio e que guarda as economias de toda uma vida numa porca de madeira. No elenco estiveram os atores: Edmar da Silva, Neuza de Souza, Eliane Correia, Aline Saraiva, Matheus Soares, Jacimar Henrique e Carlos Ola. A direção é do paulista Tom Rezende que montou o espetáculo num processo de residência artística dentro dos editais do Fundo de Cultura do Estado (Funcultura).

Grupo Teatral “Gota, Pó e Poeira” é premiado

A premiação aconteceu no encerramento do 9º Festival Nacional de Teatro de Passos e Região, no domingo, dia 27 de julho, no Teatro Gustavo José Lemos, com a presença dos representantes dos grupos e coletivos participantes das mostras.

A viagem foi viabilizada pelo Edital de Circulação e Intercâmbio 2025, do Fundo de Cultura do Estado (Funcultura), por meio da Secretaria da Cultura (Secult).