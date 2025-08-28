Ação policial em Mimoso do Sul resulta na apreensão de simulacros

A Polícia Militar prestou apoio a uma oficial de justiça em diligência na localidade de União, zona rural de Mimoso do Sul, na quarta-feira (27). Durante a ação, o alvo da medida judicial fugiu ao perceber a chegada da guarnição.
O solicitante relatou que o jovem vinha fabricando simulacros de arma de fogo e havia ameaçado moradores da comunidade. Foram entregues voluntariamente quatro simulacros, que foram encaminhados à delegacia local.
Após a orientação da oficial de justiça, a equipe policial retornou ao patrulhamento de rotina.
