Cerco Inteligente auxilia na localização de empresário desaparecido no ES

Um trabalho conjunto das Delegacias de Polícia de João Neiva e Fundão, do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Norte, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), com o apoio da ferramenta do Cerco Inteligente do Governo do Estado, levou à localização do empresário José Nilson Stafanelli, de 56 anos, na manhã desta quinta-feira (28).

Ele estava desaparecido desde o dia 20 de agosto, após sair de sua residência, no Centro de João Neiva, levando cerca de R$ 5 mil em espécie.

Leia também: Concurso público no ES: Governo do Estado autoriza novo certame na Polícia Militar

José Nilson foi localizado, com vida, junto com o veículo em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado. Ele está sendo levado pela equipe de policiais civis até os familiares. A vítima apresenta desgaste físico e confusão mental, motivo pelo qual não é possível obter detalhes sobre o período em que esteve desaparecida.

Há indícios de que o empresário vinha sendo cobrado e coagido por credores. Em um primeiro momento, ele relatou ter saído de casa por receio de que algo pudesse acontecer a ele ou a seus familiares.

As investigações permanecerão em andamento pela Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva, a fim de esclarecer todos os detalhes do fato.