Adolescente de 17 anos é apontado como autor de crime em Guaçuí

A Polícia Civil de Guaçuí esclareceu a tentativa de homicídio ocorrida no último sábado (9), na rua dos Carneiros, no centro da cidade. O crime causou pânico entre moradores, já que um dos disparos atingiu um jovem de 25 anos, que foi socorrido e levado ao pronto-socorro do município. Outro disparo acertou a janela de uma residência.

Por meio de imagens e levantamento de dados, o Setor de Inteligência da Delegacia de Guaçuí identificou o autor como um adolescente de 17 anos. No início da tarde, ele se apresentou à delegacia acompanhado de um responsável legal e prestou depoimento. O jovem afirmou que agiu motivado por ameaças de um homem que já foi casado com sua tia.

Segundo o relato, o adolescente foi armado até a casa da suposta vítima e, ao ver um homem de capacete saindo do local, acreditou que se tratava de seu desafeto. Ele efetuou disparos e iniciou uma perseguição, descobrindo depois que havia alvejado a pessoa errada.

Na fuga, o suspeito abandonou o casaco usado no crime no antigo matadouro municipal, onde ficou escondido. Posteriormente, ao perceber a presença de policiais militares no bairro Vila dos Professores, escondeu o revólver calibre .22 debaixo de um caminhão. O material foi apreendido pelos agentes.

O adolescente, que já possui passagem por tráfico de drogas, foi ouvido e liberado. A vítima segue internada na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.