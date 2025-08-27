Agência do ES conquista ouro e prata em premiação nacional de marketing político

A Areté Comunicação, de Vitória, conquistou destaque no cenário nacional ao levar ouro e prata no Prêmio Camp, realizado em São Paulo no último fim de semana. Considerada a maior premiação de marketing político da América do Sul, o Camp reúne todos os anos profissionais e campanhas de referência no Brasil.

O reconhecimento veio na categoria Case Atemporal, com a campanha do deputado federal Felipe Rigoni, que chamou atenção pela inovação, estratégia e impacto na comunicação política.

Fundada pelos sócios Cilio Netto e Lucas Aragão, a Areté Comunicação esteve presente em 10 campanhas eleitorais no Espírito Santo nas últimas eleições, consolidando-se como uma das principais agências do setor no Estado.