ES registra avanços no Plano de Segurança Escolar

O Comitê Governamental de Segurança Escolar apresentou, na última quarta-feira (6), os resultados alcançados no primeiro semestre de 2025. Nos seis primeiros meses do ano, 61 mil pessoas, entre alunos, professores e diretores de escolas, foram alcançadas por palestras educativas e preventivas realizadas em 385 escolas espalhadas por todo o território capixaba. As instituições que compõem o Comitê também realizaram 5.146 visitas tranquilizadoras e 236 reuniões com enfoque restaurativo.

Os dados foram apresentados em reunião híbrida realizada na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), em Vitória. O encontro foi conduzido pelo subsecretário de Estado de Integração Institucional, coronel Márcio Celante, e reuniu representantes das instituições que integram o comitê.

Durante a reunião, foi apresentado o panorama atualizado dos projetos que compõem o Plano Estadual de Segurança Escolar, lançado pelo Governo do Estado em abril de 2023. Ao todo, o plano conta com 33 projetos: 13 deles já concluídos e outros 20 em fase de execução.

O objetivo do encontro foi realizar o monitoramento das ações, permitindo que cada coordenador apresente o andamento das iniciativas sob sua responsabilidade, com o apoio do painel de gestão elaborado para esse fim.

“O Comitê tem sido fundamental para garantir o acompanhamento das metas e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à segurança no ambiente escolar. As reuniões periódicas nos ajudam a avaliar, ajustar e avançar com responsabilidade e planejamento”, destacou o subsecretário Márcio Celante.