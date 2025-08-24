Alegre realiza 49ª ExpoAgro com rodeio, concurso leiteiro e shows

No próximo fim de semana, Alegre vai realizar a 49ª edição da ExpoAgro, no Parque de Exposições da cidade. A programação reúne rodeio, provas esportivas, atrações culturais e shows musicais, além de atividades voltadas para o agronegócio regional.

O evento começa na sexta-feira (29), às 20h30, com o Piauçu Rodeio Show, seguido pelas apresentações da Banda Delírios, Rony & Ricy e DJ Tedson Sabino. No sábado (30), a programação abre cedo com provas de Três Tambores, às 9h, e Marcha, às 12h. Às 16h, será realizada a “Tardezinha”, e à noite, a partir das 20h30, o rodeio volta a animar o público, seguido dos shows de Júnior & Gustavo, Álvaro Nobre e Alan Massini.

No domingo (31), as provas de Três Tambores e Marcha voltam a acontecer pela manhã. A partir das 20h, o Piauçu Rodeio Show encerra a programação, seguido pelas apresentações de Raione e Kall Marques.

Paralelamente, o Concurso Leiteiro ocorre de 27 a 30 de agosto, reunindo produtores da região em disputa que valoriza a pecuária leiteira do município. Outra atração permanente é a Fazendinha Mini Country, aberta durante os três dias da feira para visitação e atividades voltadas ao público infantil.

A ExpoAgro de Alegre é promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, e é considerada uma das mais tradicionais do Espírito Santo.