Iúna abre inscrições para o 11º Concurso de Qualidade do Café

Iúna está com inscrições abertas para o 11º Concurso Municipal de Qualidade do Café, que vai premiar os melhores grãos produzidos na safra 2024/2025. Os cafeicultores interessados podem se inscrever até o dia 1º de outubro, na Secretaria Municipal de Agricultura, localizada na Avenida Aminthas Osório de Mattos, bairro Niterói, no Parque de Exposições. O atendimento é realizado das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.
O concurso contempla três categorias para a espécie arábica e uma para a espécie conilon (canephora), considerando diferentes métodos de preparo. A premiação total será de R$ 30 mil, dividida entre os melhores colocados.
Como se cadastrar?
Para efetivar a inscrição, os produtores devem apresentar documento pessoal com foto, comprovante de regularidade fiscal, cópia de inscrição de produtor rural e a última nota de venda da produção agrícola. Também é necessário preencher a ficha de inscrição no ato do cadastro.
Critérios
Os cafés inscritos devem atender a critérios de qualidade estabelecidos pelo regulamento, como preparo em diferentes modalidades, peneira tipo bica corrida, uniformidade, limite de umidade de até 12% para arábica e 13% para conilon, além de pontuação mínima de 80 pontos segundo a metodologia da Specialty Coffee Association of America (SCAA). Cada lote inscrito deve ter no mínimo uma saca de 60 kg de café beneficiado.
