Alegre: show de Flávio Vitor Jr. será destaque na Festa de Nossa Senhora da Penha

A cidade de Alegre, caparaó capixaba, segue vivenciando intensamente a Festa em Honra a Nossa Senhora da Penha, padroeira do município. A tradicional festividade, que se estende até o dia 17 de agosto, reúne a comunidade local e visitantes em uma rica programação religiosa e cultural. O grande destaque deste ano será o show nacional de evangelização com o cantor católico Flávio Vitor Jr., que acontecerá no dia 15 de agosto, após a Missa Solene.

Leia também: Precisa negociar dívidas? Feira em Piúma neste sábado (9) pode ajudar de graça

Com início às 19h, o show promete emocionar o público com músicas que elevam a espiritualidade e tocam profundamente os corações. Reconhecido por sua voz marcante e por sua missão evangelizadora por meio da música, Flávio Vitor Jr. tem ganhado espaço no cenário católico nacional e é aguardado com grande expectativa pela comunidade. A apresentação terá o apoio da Prefeitura Municipal de Alegre.

Antes do show, às 17h, será celebrada a Missa Solene na Igreja Matriz, presidida por Dom Luiz Fernando Lisboa CP, bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, com a participação dos padres da Área Pastoral “Vales do Caparaó”. Ao final da celebração, acontecerá a coroação solene da imagem de Nossa Senhora da Penha, em um momento de grande emoção e devoção popular.

A programação da festa segue ao longo da semana com missas diárias, terços marianos, momentos de oração em família, além de espaços dedicados à juventude, à evangelização e à vivência da fé comunitária. No encerramento, no dia 17 de agosto, acontece a tradicional Corrida da Penha, com percurso de 7 km pelas ruas da cidade.

“A Festa de Nossa Senhora da Penha em Alegre é uma das maiores manifestações de fé da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Neste ano, ganha ainda mais brilho com a presença de Flávio Vitor Jr., em um momento único de música, louvor e devoção. A todos os fiéis e devotos, fica o convite: venham viver essa festa com fé, alegria e esperança!”, convidou a Pastoral da Comunicação (Pascom).

Serviço

Festa em Honra a Nossa Senhora da Penha

Dias: 3aà 17 de agosto

3aà 17 de agosto Local: Parque De Exposições Geraldo Santos (Vila Reis, Alegre/ES)

Confira a programação completa!