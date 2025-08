Precisa negociar dívidas? Feira em Piúma neste sábado (9) pode ajudar de graça

A partir desta sexta-feira (8), o município de Piúma vai receber a Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor, uma oportunidade para consumidores resolverem dívidas e problemas com empresas de forma gratuita. No sábado (9), o evento contará com a presença do Procon, que vai oferecer orientação e intermediação de acordos diretamente no local para os consumidores.

Entre os serviços disponíveis, será possível renegociar contas e compras, contestar cobranças indevidas, solicitar cancelamentos de contratos ou serviços, registrar reclamações sobre produtos com defeito e obter informações sobre os direitos do consumidor.

Para ser atendido, é necessário levar documento com foto (RG ou CNH), CPF e comprovantes do problema, como faturas, boletos, prints ou contratos. A ação busca facilitar o acesso à solução de conflitos e promover mais equilíbrio nas relações de consumo, beneficiando moradores da cidade e de municípios vizinhos.

Feira Parceria Legal

A Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor acontece até o próximo domingo (10), e será realizada na Praça Oenes Taylor, no centro de Piúma.

Durante os três dias, a Feira terá a presença de diversos estandes de órgãos públicos e entidades parceiras, como: Procon, Defensoria Pública, Polícia Científica, Aderes, CAD Único, EDP e Cesan.

Além disso, a Prefeitura da cidade também estará presente com Saúde, Meio Ambiente e Educação, reforçando a percepção de utilidade pública e permitindo que o público tenha acesso direto a informações e serviços dessas instituições em um único local.

Serviços gratuitos

Confira os serviços gratuitos ofertados durante a Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor, em Piúma:

Procon

Tá com dívida ou problema com empresa? O Procon vai te ajudar com atendimento gratuito para te orientar e, sempre que possível, intermediar acordos na hora, se você:

Tem dívidas em aberto com lojas, bancos, financeiras ou operadoras

Foi cobrado indevidamente

Recebeu produto ou serviço com defeito

Quer cancelar contrato ou serviço

Precisa renegociar uma compra ou conta

Ou simplesmente quer saber seus direitos como consumidor…

O que levar:

Documento com foto (RG ou CNH)

CPF

Comprovantes da dívida ou problema (faturas, boletos, prints, contratos, etc.)

CAD Único/Bolsa Família

Orientação e cadastramento

Defensoria Pública

A Defensoria Pública vai te orientar se você tem alguma dúvida ou problema nas áreas de:

Pensão alimentícia

Divórcio e guarda de filhos

Reconhecimento de paternidade

Inventário e partilha de bens

Direitos do consumidor

Acordos judiciais

Orientações sobre violência doméstica

Regularização de documentos civis

Questões ligadas à moradia, contratos ou dívidas

EDP/Cesan

Renegociação de Dívidas

Cadastro Tarifas Sociais

A equipe da EDP e da CESAN estará no evento fazendo o cadastro gratuito nas tarifas sociais, que garantem descontos reais todo mês na sua conta de energia elétrica e abastecimento de água.

Quem pode se cadastrar:

Famílias inscritas no CadÚnico

Beneficiários do BPC (LOAS)

Idosos, pessoas com deficiência, mães chefes de família em situação de vulnerabilidade

Famílias com renda de até meio salário-mínimo por pessoa

O que levar:

RG e CPF

Número do NIS (CadÚnico)

Comprovante de residência

Última conta de energia e/ou água

Saúde

Imunização

Análises clínicas – Testes rápidos

Orientações e campanhas educativas

Acupuntura • Verificação de pressão arterial

Teste de glicose

Orientações sobre saúde mental

Massagem relaxante

Meio Ambiente

Doação de mudas

Adoção responsável de animais

Cadastro para castração

Coleta de eletrônicos e vidros

Desenvolvimento e empreendedorismo

Atendimento ao MEI

Auxílio pelo programa Nosso Crédito

Vigilância Sanitária – Orientações e informações

Fiscalização (Alvará) Agências do SICREED E SICOOB

Educação superior e oportunidades

Faculdades Anhanguera – Brindes, sorteios, Informação e oportunidades

Shows musicais

Além dos serviços gratuitos e os atendimentos, a Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor em Piúma terá programação musical, cultural e gastronômica. Confira!

Sexta (8)

18h – Coral da APAE

19h – Abertura oficial

20h – Musical Prateado

Sábado (9)

8h30 as 13h – Atendimentos Sociais

11h – Vanessa Loyola (MPB clássico)

14h – Recreação Marshmallow

16h – Palestra Procon Mirim

17h – Lançamento de Livro Fabiani Taylor

18h – Amanda Trevizolo (Reggae)

20h – Ronnie Silveira Pocket Show (Pop Rock)

22h – Biro Biro e Banda (Forró)

Domingo (10)

11h – Fundação do Choro (Chorinho)

14h – Capoeira Princesa do Sul

16h – Bruna Lovatti (Pop Rock)

18h – Grupo Sangue Latino (MPB)

20h – Mateus e Rhuan (sertanejo)

Serviço

Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor

Quando: De 8 a 10 de agosto

Horários:

– Sexta 18h as 22h

– Sábado 8h às 13h (serviços públicos) e 13h às 22h Feira gastronômica, expositores e shows musicais.