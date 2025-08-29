Aluno de Anchieta conquista Medalha de Prata na Olimpíada Brasileira de Robótica 2025

O estudante Jhon Enzer da Silva Sant’ana, da Escola Municipal Josefina Nogueira, foi premiado com a Medalha de Prata na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2025. O jovem alcançou o nível 4 da competição, obtendo a excelente nota 87 pontos, resultado que demonstra dedicação, talento e grande potencial.

A conquista é motivo de celebração para toda a comunidade escolar e reforça o compromisso da rede municipal de ensino em incentivar a inovação, a ciência e o protagonismo estudantil.

A Olimpíada Brasileira de Robótica é uma das maiores competições do país na área de tecnologia e tem como objetivo estimular o interesse de crianças e jovens pela ciência e pela robótica, preparando-os para os desafios do futuro.

A Prefeitura de Anchieta parabeniza Jhon Enzer, sua família e toda a equipe pedagógica da Escola Josefina Nogueira por esse resultado histórico, que enche de orgulho o município e inspira outros estudantes a acreditarem na força da educação.