Alunos da EJA de Guaçuí visitam Museu do Louvre em realidade virtual

Na segunda-feira (25), alunos do Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da 1ª e 3ª Etapas, do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Monsenhor Miguel de Sanctis, em Guaçuí, tiveram a oportunidade de realizar uma visita ao Museu do Louvre sem sair da escola.

A ação “Arte e história ao alcance de todos pela Realidade Virtual: Alunos da EJA no Museu do Louvre” foi conduzida pelas professoras Lia Fernandes Nunes, de História, e Damiana Lima Caiado, de Arte.

Leia também: Escola de Boa Esperança vence competição nacional de foguetes

Com o uso de óculos de realidade virtual, os estudantes puderam conhecer de perto obras icônicas, como a Monalisa, a escultura de Davi, além de quadros, esculturas e a própria arquitetura grandiosa do museu francês. O objetivo da atividade foi proporcionar uma experiência cultural interdisciplinar, aproximando os alunos de um patrimônio artístico e histórico.

O resultado foi marcado pelo entusiasmo e encantamento. Os estudantes se envolveram ativamente, fizeram perguntas e demonstraram curiosidade sobre as obras. A experiência também trouxe emoção: a aluna Maria Lúcia Silva, de 64 anos, viveu a visita com grande intensidade e não conteve o sorriso durante todo o percurso virtual.

“Muitos desses estudantes jamais tiveram a oportunidade de visitar um museu, nem mesmo em nosso país. Levar a eles essa experiência foi uma forma de inclusão cultural, de mostrar que a arte é para todos. Perceber a emoção de cada um, especialmente de alunos como Maria Lúcia, foi a prova de que valeu a pena: eles se sentiram pertencentes a um espaço que antes parecia inatingível”, destacou a professora de História Lia Fernandes Nunes.

“Nosso objetivo era que os alunos não apenas aprendessem sobre as obras de arte, mas que se sentissem parte da história. A realidade virtual permitiu que eles entrassem no museu e se encantassem com cada detalhe. Foi emocionante ver como se envolveram e como esse aprendizado ganhou vida diante de seus olhos”, afirmou a professora de Arte Damiana Lima Caiado.

Além de ampliar horizontes culturais, a vivência reforçou a ideia de que a escola pode ser ponte para o mundo, oferecendo acesso à arte, ao conhecimento e à dignidade. Para os alunos da EJA, muitos deles trabalhadores que carregam histórias de superação, a experiência não apenas aproximou conteúdos curriculares, mas também despertou sentimentos de pertencimento e valorização cultural.