Escola de Boa Esperança vence competição nacional de foguetes

Estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Antônio dos Santos Neves, localizada no município de Boa Esperança, alcançaram resultados expressivos na Jornada de Foguete da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBAFOG), que aconteceu nos dias 18 a 21 de agosto, no Rio de Janeiro.

Três equipes da escola participaram da competição nacional, conquistando dois troféus de campeão (ouro) e um vice-campeão (prata).

O projeto, desenvolvido pelo segundo ano consecutivo na escola, consiste na construção e lançamento de foguetes movidos a uma reação química entre vinagre e bicarbonato de sódio. Os estudantes são responsáveis por todas as etapas, desde planejar, montar e testar seus foguetes, construindo inclusive a base de lançamento.

A iniciativa busca incentivar os estudantes a ingressarem na área de astronomia, oferecendo oportunidades de conhecimento científico, desenvolvimento de habilidades práticas e possibilidade de bolsas de estudo.

A professora Isamara Oliveira Lima, que coordena o projeto junto ao professor Jerry Adriano Aderaldo Ascena, destacou a relevância da participação.

“Este é o meu segundo ano participando da Jornada de Foguetes e posso afirmar que é uma experiência única, em que os estudantes têm a oportunidade de conhecer pessoas de todo o Brasil. Além disso, participam de diversas oficinas de aprendizagem e ainda têm a chance de conquistar bolsas de estudo de iniciação científica.”

Para os alunos, a experiência vai além da competição, tornando uma experiência de aprendizado e incentivo a novos projetos científico.

“Foi meu primeiro ano participando da Jornada de Foguetes, uma experiência única e transformadora. Tivemos a oportunidade de conhecer pessoas de todo o Brasil, participamos de oficinas incríveis e aprendemos muitas coisas novas, adquirindo muito conhecimento, além de fazer novas amizades que, com certeza, levarei para a vida”, disse a aluna Allicy dos Santos Silva.

Ela completou: “Cada dia na jornada foi mágico. Antes, não conhecia o programa de Iniciação Científica, mas agora um dos meus objetivos é fazer parte desse projeto tão incrível. Este ano, minha equipe conquistou a prata, mas no próximo ano esperamos, com muita dedicação, alcançar o ouro. Levarei essa jornada no meu coração, pois foi uma das melhores experiências da minha vida.”

Equipes Campeãs: