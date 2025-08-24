Alunos de Alegre apresentam soluções práticas em Feira AGRO+

Uma escola em Alegre promoveu a Feira AGRO+ (Mais saber, mais prática, mais futuro), na última semana. Os alunos da unidade Ensino Fundamental e Médio José Corrente, participaram do evento que apresentou resultados do curso técnico em Agronegócio que mobilizou estudantes, professores e comunidade escolar.

Durante a atividade, os alunos apresentaram projetos, produtos e experimentos que evidenciaram, de forma prática, os conhecimentos adquiridos ao longo da formação, integrando conteúdos de diferentes disciplinas. Além do aprendizado técnico, a experiência fortaleceu competências socioemocionais como colaboração, pensamento crítico, empatia e comunicação, essenciais para a atuação no setor agropecuário.

De acordo com a coordenadora do curso técnico, professora Amanda Gomes Silva, a feira superou as expectativas: “Os alunos demonstraram dedicação e profissionalismo. Foi inspirador ver como se organizaram e apresentaram seus projetos com segurança e criatividade. As exposições refletiram não apenas o domínio técnico, mas também a relevância do agronegócio para a nossa região.”

Entre os trabalhos apresentados, os estudantes abordaram desde a produção de biofertilizantes caseiros até a cadeia produtiva do café e da bovinocultura, passando por temas como infiltração de água no solo, sistemas de criação animal e manejo sustentável.

Para a aluna Ana Paula Chamasquini Albiani, da 3ª série do Ensino Médio, a participação foi marcante: “Tivemos a oportunidade de aprender e ensinar sobre temas importantes. Meu grupo trabalhou a infiltração de água no solo e percebi que conseguimos despertar curiosidade e interesse em outros estudantes.”

Já o estudante Victor Moura Corrente, também da 3ª série do Ensino Médio, destacou o impacto da atividade na sua formação: “Foi uma experiência sensacional. Conseguimos estudar mais a fundo nossos temas e aprender a repassá-los para outros colegas, o que nos deixou mais confiantes.”