Alunos de Cachoeiro aprendem a agir durante situações de risco

Em alusão à Semana de Proteção e Defesa Civil, a equipe da Defesa Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim está realizando uma série de palestras educativas em escolas da cidade. A ação tem o objetivo de orientar alunos e professores sobre como agir em situações de emergência, prevenindo riscos e fortalecendo a cultura de segurança.

Nesta semana, foram contempladas instituições como o CEEFMTI Francisco Coelho Ávila Júnior e a EMEB Luiz Pinheiro — esta última, localizada no bairro Coronel Borges, é um ponto estratégico da cidade por funcionar como abrigo durante enchentes.

O coordenador municipal da Defesa Civil, João Antônio Daroz, destacou a importância da iniciativa.

“Nosso papel vai muito além de atuar em momentos de crise. É fundamental preparar a comunidade, especialmente as crianças e adolescentes, para que saibam como agir e se proteger em situações de risco. O conhecimento é a nossa principal ferramenta de prevenção”.