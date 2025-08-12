Alunos do Iases se classificam para final da Olimpíada de Matemática do ES

Seis adolescentes atendidos pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) foram classificados para a terceira e última fase da Olimpíada Capixaba de Matemática (OCMAT), promovida pela Secretaria da Educação (Sedu). A prova final será aplicada no dia 13 de setembro e terá questões discursivas de maior complexidade.

Entre os finalistas, um é da Unidade de Internação Sul (Unis Sul), em Cachoeiro de Itapemirim; três do Centro Socioeducativo de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei (CSE) e dois da Unidade de Internação Provisória I (Unip I), ambos localizados em Cariacica.

A classificação considerou o desempenho individual dos participantes, respeitando o nível escolar e os critérios de equidade de gênero previstos no regulamento da olimpíada. As provas foram aplicadas nos espaços pedagógicos das próprias unidades, que funcionaram como polos de aplicação.

Para a responsável pela Subgerência de Escolarização e Espiritualidade (Suesp) do Iases, Ana Carolina Lemos Marcal, o resultado é reflexo do trabalho conjunto das equipes do Iases e da Sedu, que garantiram a participação e o acompanhamento dos adolescentes em todas as etapas. “A classificação reforça o poder transformador da educação na socioeducação”, afirmou.

A OCMAT é destinada a estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, e busca valorizar o raciocínio lógico, ampliar oportunidades de aprendizado e promover um ambiente escolar mais inclusivo e desafiador.