Nova frente fria muda o tempo e traz instabilidade ao Espírito Santo

Uma nova frente fria avança rapidamente pela costa do Sul e Sudeste nesta quarta (13) e quinta-feira (14), chegando ao litoral da Bahia na sexta-feira (15). Segundo a Climatempo, embora o ar frio de origem polar não seja intenso o suficiente para ser considerado uma onda de frio, ele deve manter as temperaturas mais baixas no centro-sul do Brasil por alguns dias.

No Sudeste, o sistema vai reativar áreas de instabilidade, provocando chuva no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Apesar de não haver previsão de volumes tão altos quanto os registrados na semana passada, a chuva será persistente, variando de fraca a moderada intensidade até o fim da semana.

No leste de Minas Gerais, especialmente no Vale do Rio Doce e no Vale do Jequitinhonha, a frente fria deve aumentar a nebulosidade e provocar chuva leve entre sexta-feira e domingo. No interior da região Sudeste, o sol e o tempo seco continuam predominando ao longo da semana e no próximo fim de semana.