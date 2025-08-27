Alunos homenageiam Newton Braga em tertúlia literária em Cachoeiro

na última terça-feira (26), alunos da Escola Ceefmti Francisco Coelho Ávila Júnior em Cachoeiro de Itapemirim, participaram de uma tertúlia literária na Casa dos Braga, em homenagem aos 114 anos de nascimento do escritor e educador Newton Braga, importante referência da literatura cachoeirense.

A programação contou com reflexões sobre a vida e a obra de Newton Braga, reforçando a importância da preservação da memória literária e cultural do município.

Leia também: Motociclistas não precisam mais pagar pedágio na BR-101? Entenda a mudança

“Eventos como este aproximam os estudantes de nossa história e fortalecem o sentimento de pertencimento. Newton Braga foi um grande intelectual de Cachoeiro, e levar sua trajetória para dentro das escolas é uma forma de manter vivo o seu legado”, destacou a secretária municipal de Cultura e Turismo, Larissa Patrão.

A iniciativa integra as ações da rede municipal voltadas ao incentivo à leitura, à arte e à valorização da identidade cultural local.

Newton Braga: um dos maiores nomes da cultura capixaba

Newton Braga nasceu no dia 11 de agosto de 1911 na Fazenda do Frade. Filho do primeiro prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Francisco de Carvalho Braga, e irmão de Rubem Braga, formou-se em Direito, mas se destacou como jornalista e poeta.

Foi dele a ideia de criar o Dia de Cachoeiro para celebrar o município e incentivar a volta e reencontro de pessoas naturais da cidade que tenham ido morar fora. Morreu em 1º de junho de 1962, aos 51 anos.