Anchieta realiza 1º Seminário de Comunicação Pública no dia 27 de agosto

A próxima quarta-feira (27), Anchieta realiza o 1º Seminário de Comunicação Pública, no Céu das Artes, a partir das 13h30. O evento tem como objetivo debater o papel da comunicação na gestão municipal e promover o diálogo entre profissionais, gestores e a sociedade.

A programação conta com duas palestras. A primeira será ministrada por Mariana Montenegro, chefe de Jornalismo do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES), com o tema “Comunicação Pública como ferramenta estratégica”.

Na sequência, Clarissa Scardua, chefe de Publicidade do TCE-ES, apresenta a palestra “Redes sociais como instrumento de construção de imagem, reputação e de conexão com o cidadão”.

O seminário é uma iniciativa da Prefeitura de Anchieta, por meio da Gerência Municipal de Comunicação Social (GMCS), com apoio do TCE-ES. A proposta é estimular a troca de experiências sobre práticas de comunicação voltadas para transparência, fortalecimento das políticas públicas e maior participação social.

Para quem quiser participar, as inscrições podem ser feitas online por meio do link disponibilizado pela Prefeitura de Anchieta.