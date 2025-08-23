Iconha realiza Dia de Coleta de Vidro em setembro

No dia 4 de setembro, Iconha realizará o Dia de Coleta de Vidro. A ação acontece na Praça São Marcos, no Centro, das 8h às 16h. A atividade é organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) em parceria com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Iconha (Amari).

Na ação, poderão ser entregues garrafas sem tampa, taças, copos e vidros temperados. Não serão aceitos vidros de carro, espelhos, louças e porcelanas. A orientação é que os materiais sejam entregues limpos e separados para facilitar a triagem.

O objetivo é garantir o descarte adequado do vidro e apoiar o trabalho das associações de reciclagem. A iniciativa também busca reduzir a quantidade de resíduos destinados a aterros. Os materiais recebidos serão encaminhados para reaproveitamento.