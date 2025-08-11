Anchieta vai receber R$ 1 milhão do Governo do ES para reforma de unidade de saúde

O município de Anchieta está entre as 67 cidades capixabas que vão receber R$ 1 milhão do Governo do Estado para obras de reforma e ampliação em Unidades de Saúde.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (07) pelo governador Renato Casagrande, durante a apresentação da segunda etapa do Plano Decenal APS +10.

O investimento integra um pacote de R$ 67 milhões voltados exclusivamente para fortalecer a Atenção Primária à Saúde nos municípios capixabas. Em Anchieta, onde algumas unidades já estão sendo reformadas com recursos próprios, esse dinheiro será utilizado para modernizar a estrutura da unidade de saúde de Iriri, melhorando as condições de atendimento à população e de trabalho aos profissionais de saúde.

O prefeito de Anchieta, Léo Português, comemorou a inclusão do município no programa. “Estamos muito felizes com mais essa parceria com o Governo do Estado. Esse recurso chega em boa hora e vai nos permitir oferecer uma saúde ainda mais digna e eficiente à nossa população”, afirmou o prefeito.

Com esse novo investimento, Anchieta reforça seu compromisso com a saúde pública e com a qualidade de vida de seus moradores.