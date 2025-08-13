Aposta de Vitória fatura prêmio na Mega-Sena

Uma aposta simples registrada na lotérica A Premiada, em Vitória, garantiu ao sortudo vencedor um prêmio de R$ 40.487,59 ao acertar cinco dezenas no concurso mais recente da Mega-Sena. O sorteio aconteceu nesta terça-feira (12), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e não teve acertadores das seis dezenas.

O jogo capixaba dividiu a premiação de 5 acertos com outras 52 apostas em todo o país, que também embolsaram o mesmo valor. As dezenas sorteadas foram: 33, 50, 54, 55, 59 e 60. Com a ausência de ganhadores na faixa principal, o prêmio acumulou e já promete movimentar o próximo concurso, marcado para quinta-feira (14), com uma estimativa de R$ 47 milhões.

Além dos vencedores de cinco números, 2.885 apostas acertaram quatro dezenas e receberão R$ 1.226,03 cada. A Mega-Sena segue como uma das loterias mais desejadas pelos brasileiros, atraindo apostadores de todos os cantos, especialmente quando o valor do prêmio chega a patamares milionários.

Para quem sonha em faturar, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo aplicativo e site oficial da Caixa. O valor mínimo para a aposta simples, com seis números, é de R$ 5,00.