Ataque de escorpião: cidade do ES emite alerta para risco iminente

A Prefeitura de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, emitiu um alerta para o risco de ataque de escorpião nos meses de agosto e setembro, período que coincide com a reprodução da espécie. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nesta fase as fêmeas produzem maior quantidade de veneno e saem à noite em busca de acasalamento, aumentando a possibilidade de acidentes.

Segundo a Coordenação de Vigilância Ambiental do município, os escorpiões preferem ambientes úmidos e escuros, sendo encontrados com frequência em banheiros, lavanderias, quintais, entulhos de obras, lixo e restos de poda. O animal se alimenta de insetos como aranhas, grilos, cupins e, principalmente, baratas — o que torna essencial manter o ambiente limpo para evitar a proliferação.

Leia também: Atenção! ES entra em situação de atenção para fortes chuvas

Sintomas variam conforme a gravidade

As picadas de escorpião afetam, em geral, mãos e pés. A intensidade dos sintomas depende do grau de envenenamento:

Leve – Dor intensa no local e agitação.

– Dor intensa no local e agitação. Moderado – Dor intensa, vômitos ocasionais, suor, agitação, taquicardia e aceleração da respiração.

– Dor intensa, vômitos ocasionais, suor, agitação, taquicardia e aceleração da respiração. Grave – Dor intensa, vômitos e suor profusos, tremores, sonolência, salivação excessiva, convulsões, hipotermia, edema pulmonar, insuficiência cardíaca e choque, podendo levar à morte.

O que fazer em caso de ataque de escorpião

Em caso de picada, as autoridades orientam:

Lavar o local com água e sabão. Aplicar compressas frias, evitando calor. Manter o membro picado elevado. Não espremer, sugar ou aplicar torniquete. Procurar atendimento médico imediato, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. Se possível, levar o animal ao hospital para identificação.

A Prefeitura reforça que a prevenção é a melhor forma de evitar acidentes. Manter os quintais limpos, vedar ralos, eliminar entulhos e controlar a presença de baratas são medidas fundamentais para reduzir o risco de encontro com o aracnídeo.