Bairros de Cachoeiro recebem ações de limpeza; veja quais

A Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (SELIMP), iniciou esta semana com frentes de trabalho em diferentes pontos da cidade.

As equipes realizam serviços de limpeza no distrito de Soturno, no bairro Aquidaban e no Parque de Exposições do bairro Aeroporto. O local, entre os dias 26 e 29 de agosto, será palco da Cachoeiro Stone Fair 2025. O evento que deve atrair mais de 20 mil visitantes vindos de mais de 600 cidades brasileiras e de 28 países.

Foto: Divulgação PMCI

O secretário municipal de Limpeza Urbana, Brás Zagotto, destacou a importância da ação. “Estamos intensificando os serviços para manter a cidade organizada, especialmente em pontos estratégicos, como o Parque de Exposições, que em breve receberá milhares de visitantes. Nosso compromisso é garantir um ambiente limpo e acolhedor para moradores e turistas”.

O prefeito Theodorico Ferraço também ressaltou a relevância das frentes de trabalho. “Cuidar da limpeza da cidade é cuidar da qualidade de vida da população e também preparar Cachoeiro para receber bem quem nos visita. A Stone Fair é uma vitrine internacional e precisamos mostrar nossa cidade com toda a atenção e zelo que ela merece“.