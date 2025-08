Bares e restaurantes do ES preveem alta de até 30% nas vendas com Dia dos Pais

No próximo domingo (10), bares e restaurantes do Espírito Santo se preparam para receber um fluxo intenso de famílias celebrando o Dia dos Pais, trazendo expectativa de grande movimento e alta nas vendas.

De acordo com o Sindbares/Abrasel ES, a projeção é de casas cheias e faturamento elevado, com possibilidade de crescimento de até 30% nas receitas se comparado a um fim de semana regular, segundo o presidente da entidade, Rodrigo Vervloet.

O cenário nacional também está otimista. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), 76% dos empresários do setor esperam um crescimento nas vendas em relação ao Dia dos Pais do ano passado. A maioria prevê um aumento de até 26% no faturamento.

Para Vervloet, a data traz grandes oportunidades para o setor, especialmente no horário do almoço, quando muitos estabelecimentos se tornam cenário da reunião em família, já que grande parte das famílias prefere celebrar fora de casa, buscando locais agradáveis para reunir parentes e amigos. “Essa escolha fortalece de forma expressiva o desempenho do setor, que tradicionalmente registra um excelente resultado neste dia”, destaca.

O presidente do Sindbares/Abrasel/ES ainda reforça que o planejamento do setor de bares e restaurantes prevê novas contratações para manter o mercado de trabalho funcionando a todo vapor antes, durante e depois da data, uma vez que, como trata-se de uma data que produz alta na atividade comercial e, consequentemente, maior demanda por mão de obra.

Ainda, para ele, os negócios devem se organizar para aproveitar ao máximo esse período, investindo em iniciativas como cardápios temáticos, promoções atrativas e equipes reforçadas. “É uma ocasião para comemorar, mas também para estruturar o atendimento de forma a manter a qualidade diante do aumento de clientes. Essa atenção especial contribui para conquistar e manter a fidelidade do público não apenas em datas especiais, mas ao longo de todo o ano”, finaliza.