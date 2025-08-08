Barra Limpa promove 6ª edição do Encontro de Som Automotivo

Em outubro, a comunidade de Barra Limpa, em Jerônimo Monteiro, vai realizar a 6ª edição de um dos maiores encontros de som automotivo do Espírito Santo. O evento, que reúne apaixonados por carros e potência sonora de todo o estado, volta a ser realizado após a pausa causada pela pandemia.

Com mais de 20 anos de tradição, o encontro é totalmente gratuito e aberto ao público. A expectativa é reunir cerca de 200 veículos, vindos de diversas cidades capixabas. O ambiente é voltado para a confraternização entre os participantes, que exibem seus equipamentos e personalizações ao som de muita música.

Além das apresentações de som automotivo, o público poderá aproveitar a praça de alimentação, que contará com chopp, refrigerante, salgados e outras opções.