Bismark Bachiete é eleito presidente do Sindirochas para o próximo mandato

Bismark Bachiete, proprietário da Panorama Granitos, localizada no Distrito de São Joaquim, Cachoeiro de Itapemirim, foi eleito o novo presidente do Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo (Sindirochas), em eleição realizada na última quarta-feira (6).

O empresário, que já fazia parte do Conselho Administrativo do Sindirochas no quadriênio 2021-2025, sob a gestão do presidente Ed Martins, assumirá a liderança da entidade com o objetivo de fortalecer a representatividade do setor e conquistar novas oportunidades para a indústria capixaba no cenário nacional e internacional.

Leia também: Em resposta à tarifa de 50% dos EUA, China amplia compras de café do Brasil

À frente do Sindirochas, o novo presidente trará sua vasta experiência como empresário, com a missão de fortalecer ainda mais a união do setor e estreitar parcerias institucionais com entidades como Findes, Centrorochas, Sebrae e órgãos públicos.

Seu principal objetivo é criar um ambiente cada vez mais colaborativo dentro da entidade, atrair mais empresas para o Sindirochas e garantir que o Espírito Santo se consolide globalmente como um polo de excelência na transformação de rochas naturais. Além disso, está comprometido em fortalecer e expandir o Cetemag (Centro Tecnológico do Mármore e Granito), um centro estratégico vital para a inovação e o aprimoramento das práticas do setor.

A posse oficial de Bismark Bachiete como presidente do Sindirochas ocorrerá no dia 26 de agosto, durante a abertura da Cachoeiro Stone Fair 2025.

Perfil do novo presidente do Sindirochas

Bismark Bachiete é empresário e fundador da Panorama Granitos, com sede no Distrito Industrial de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim, e unidades de distribuição em Santa Catarina e Pará. Formado em Administração de Empresas, iniciou sua trajetória no setor em 2010, ao fundar a Panorama. Após integrar o Conselho Administrativo do Sindirochas no quadriênio 2021-2025, assumirá a presidência da entidade para o quadriênio 2025/2029 com o objetivo de fortalecer a união do setor e ampliar a representatividade do Espírito Santo no mercado global.

Conselho de Administração do Sindirochas – Quadriênio de 2025/2029

Bismark Merenda Bachiete (Panorama Mármores e Granitos) Presidente

Valdecyr Roberte Viguini (Cajugram Granitos e Mármores) 1º Vice-Presidente

Ed Martins André (Angramar Granitos e Mármores) Vice-Presidente Sul

Frederico Robison (Kopi Natural Stone) Vice-Presidente Centro

Lindemberg Cardoso Junior (Granitos Laranjeir) Vice-Presidente Norte

Adriano dos Santos Alves (Vitória Stone) Conselheiro

Adriano Duarte Silva (Imetame Pedras Naturais) Conselheiro

Davidson Pancini Girardi (LPG Girardi – Mármores e Granitos) Conselheiro

Edmila Fonseca Scaramussa (Penhasco Mármores e Granitos) Conselheira

Eutemar Antonio Venturim (Bramagram Brasileiro Mármore e Granit) Conselheiro

Ewerton Souza Ferreira (RDE Exportação e Importação) Conselheiro

Fábio Laignier de Castro (Comil Cotaxé Mineração LTDA) Conselheiro

Henrique Dezan Guidi (HLV Stones) Conselheiro

Marcelo Bruzzi Emery (Inove Granito) Conselheiro

Mauro Roza Machado (Nova Aurora Mármores e Granitos) Conselheiro

Pedro Henock da Cunha (Milanezi Milanezi Granitos) Conselheiro

Tales Pena Machado (Magban Mármores e Granitos Aquidaban) Conselheiro

Conselho Fiscal

Araciene Scaramuzza Pessin (Gramobras Granitos e Mármores Brasileiros) Titular

Robson Cortezine Pigati (Capixaba Granitos) Titular

Walter Borges da Hora Junior (Margramar Granitos) Titular

Bruno Tomazini David (Dagran Granitos e Mármores) Suplente

Cleverson Bettecher Afonso (Unimagral – União de Mármores e Granitos) Suplente

Daniela Zanette Moreira (Carbomix Minerais) Suplente

Representantes na Findes